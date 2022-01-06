إقليم كوردستان يسمح بإستيراد الرمان

2022/01/06 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان يوم الخميس رفع الحظر عن استيراد محصول فاكهة الرمان.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “بسبب انخفاض منتج فاكهة الرمان في أسواق إقليم كوردستان، ولمراعاة التوازن بأسعار الرمان قررت وزارة الزراعة رفع الحظر عن هذا المنتج والسماح لاستيراده من الخارج”.وتنسق وزارة الزراعة في الإقليم مع وزارة الزراعة …

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