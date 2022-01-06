مقتل “عشرات” المتظاهرين بيد الشرطة في كازاخستان

2022/01/06 | 11:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الماتي (كازاخستان),-(أ ف ب) – قتل “عشرات” المتظاهرين بيد الشرطة ليل الأربعاء الخميس بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مبان إدارية في كازاخستان، كما أعلنت شرطة البلاد التي تواجه أعمال شغب في حالة من الفوضى.ونقلت وكالات ألأنباء انترفاكس-كازاخستان وتاس ونوفوستي عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك قوله إن “القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية […]

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