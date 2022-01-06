اليوم.. خمس مواجهات في دوري الكرة الممتاز

2022/01/06 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تستكمل مباريات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الخميس، باقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث بايم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “مباريات الجولة 17 من الدوري الممتاز تستكمل اليوم باقامة خمس مواجهات في بغداد والمحافظات”.وأوضح ان “الطلبة سيواجه الكرخ على ملعب الساحر احمد […]

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