2022/01/06 | 11:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن علماء فلك اكتشاف كائن غريب في الفضاء، يرسل ومضات محيرة وغير منتظمة من الفضاء، يتوقع أنه جسم غريب ومليء بالغبار، يتسبب في تعتيم نجمه المضيف بنسبة تصل إلى 75%.يتسبب دوران الكواكب حول نجومها في بعض الأحيان بحدوث ومضات بسبب حجبها النور الصادر عن تلك النجوم، لكن في حالة الكائن المكتشف حديثا لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكتشفون ومضات محيرة قادمة من نجم غريب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يكتشفون ومضات محيرة قادمة من نجم غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).