"الغزالة رايقة" تشعل الهوس بالاستماع والرقص في مصر.. أكثر من 15 مليون مشاهدة في أسبوعين

2022/01/06 | 11:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد مشاهدات الأغنية المصرية "الغزالة رايقة" الـ ١٤ مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب، بعد أسبوعين من تاريخ إصدارها، أواخر ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١.

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