قرن وعام.. سجل حافل بالانتصارات ضد كل من حاول تدنيس أرض الرافدين

2022/01/06 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفل العراقيون جيشا وشعبا بالذكرى الأولى بعد المئة لتأسيس جيشه الأغر، هذا الجيش سطر أعظم البطولات في الملاحم على حدوده، مدفعا عن كل شبر بالغالي والنفيس، ضد كل من حاول تدنيس أرض العراق، وسجل الجيش العراقي اسمه في كل المعارك التي دارت في دول الجوار كالأردن وفلسطين وسوريا ومصر ومياه الخليج العربي، متسما بعقيدة واحدة هي الدفاع عن أرض العراق، وشهدت كل الكليات العسكرية ومراكز الدراسات الأمنية في العالم ببسالة الجيش العراقي في تحقيق النصر بالمعارك التي خاضها ضد العدو.

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