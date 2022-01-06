2022/01/06 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقامت الكلية العسكرية الاولى يوم الخميس، حفل تخرج كوكبة جديدة من ضباط الجيش العراقي.وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي حفل تخرج كوكبة جديدة لطلبة الكلية العسكرية الاولى التي حملت اسم (دورة العراق الموحد) بمناسبة الذكرى 101 لتأسيس الجيش العراقي.

ظهرت المقالة الكاظمي يحضر حفل تخرج دورة جديدة من طلبة الكلية العسكرية الاولى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحضر حفل تخرج دورة جديدة من طلبة الكلية العسكرية الاولى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحضر حفل تخرج دورة جديدة من طلبة الكلية العسكرية الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).