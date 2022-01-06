وكالة الاستخبارات تضبط وكرا للارهابيين وتعثر بداخله على مواد متفجرة - عاجل

2022/01/06 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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ضبطت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط وكرا للارهابيين وتعثر بداخله على مواد متفجرة في محافظة الانبار.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية استباقية استندت على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا" ضبط من خلالها احد الاوكار الارهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الارهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوي، حيث ضبط بداخلها (٦) عبوات ناسفة و(١١) مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية".

واضاف البيان انه "تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي تحت السيطرة".

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