2022/01/06 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات/ عربي ودوليأجبرت السلطات الصينية رهبانا من التيبت على هدم تمثال لبوذا بمبرر أن حجمه كبير جدا وأجبرت السكان على مشاهدة عملية الهدم.ونقلت وسائل اعلام اميركية؛ أن السلطات في مقاطعة سيتشوان الصينية قالت إنها تلقت شكاوي رسمية بشأن تمثال بوذا.وأجبرت السلطات الرهبان والسكان على مشاهدة هدم التمثال الذي يبلغ طوله أكثر من 30 …

ظهرت المقالة الصين تهدم تمثالا لبوذا أمام أنظار عباده من رهبان التيبت أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تهدم تمثالا لبوذا أمام أنظار عباده من رهبان التيبت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تهدم تمثالا لبوذا أمام أنظار عباده من رهبان التيبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).