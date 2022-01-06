2022/01/06 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يحضر حفل تخرج كوكبة جديدة لطلبة الكلية العسكرية الاولى » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:41

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