سريع وغير مكلف.. اختبار متطور ومبتكر يكشف سرطان البروستاتا

2022/01/06 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الدراسة التي نشرت حديثاً في دورية (Current Research in Biotechnology) فإن اختبار سرطان البروستاتا الجديد غير مكلف ويستخدم شريط اختبار وقارئًا صغيرًا بحجم 1.6 بوصة على شكل مكعب لقياس علامة سرطان البروستاتا (PSA) من قطرة دم في دقائق معدودة.

واختصار (PSA) يعني اختبار مستضد البروستاتا النوعي هو فحص للدم يُستخدم بشكل أساسي للكشف عن سرطان البروستاتا.

وتعتمد طريقة الفحص المبتكرة بالأساس على شريط اختبار مشابه لاختبار الكشف عن كوفيد-19 المنزلي أو اختبارات الحمل.

وعن طريق وضع قطرة دم على شريط الاختبار، يظهر خطان في حوالي 15 دقيقة، ويرجع لون الخطين إلى قشور الذهب النانوية، التي يبلغ قطرها 150 نانومتر، التي تُعزز بشكل كبير حساسية الاختبار لاكتشاف سرطان البروستاتا.

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