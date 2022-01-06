توقيع معاهدة دفاعية

2022/01/06 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اليابان وأستراليا، الخميس، معاهدة وصفت بـ "التاريخية" لتعزيز التعاون الدفاعي بينهما، ستساهم على حد قولهما، في الاستقرار الإقليمي، بينما توسع الصين نفوذها العسكري والاقتصادي.

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