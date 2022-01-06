المالكي: رئاسة البرلمان لن تحسم بجلسة واحدة

2022/01/06 | 11:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجح المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الخميس، أن تبقى جلسة الأولى لمجلس النواب مفتوحة، مؤكداً أن رئاسة البرلمان لن تحسم بجلسة واحدة.وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكتل السياسية لم تتفق الى هذه اللحظة خارج مجلس النواب فمن المستبعد أن يحسم المنصب بالجلسة الأولى”، مشيرا الى “عدم وجود اتفاقبين الكتل […]

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