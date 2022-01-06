محليا.. الدولار يسجل انخفاضا طفيفا في تعاملات اليوم

2022/01/06 | 11:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في الاسواق المحلية.وقال مراسل ايرث نيوز، ان أسعار بيع الدولار، سجلت 148.000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف ان أسعار شراء الدولار سجَّلت 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.ع.ع

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الدولار يسجل انخفاضا طفيفا في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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