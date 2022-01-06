الكاظمي للجيش العراقي: بكم هزمنا الإرهاب ونصون الهوية العراقية

2022/01/06 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الجيش العراقي بمناسبة ذكرى تأسيسه.

وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر..



وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده ال 101، وتحية لكل يد قاتلت دفاعاً عن العراق، وعين سهرت تحمي حدوده، جيشنا بكل صنوفه هو الضمانة لوجود عراقٍ قويٍ عزيز مستقل، بكم هزمنا الإرهاب ونصون الهوية العراقية، هنيئاً لكم حبّ العراقيين، والمجد والرفعة لكل شهدائنا حماة الوطن الغالي.

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