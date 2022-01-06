كازاخستان.. 1000 إصابة جراء أعمال الشغب بينها حالات حرجة

2022/01/06 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الخميس، عن إصابة أكثر من ألف شخص في كازاخستان جراء أعمال الشغب التي نشبت مؤخرا.ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الصحة الكازاخية، إن “أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منهم 400 نقلوا إلى المستشفى، و62 في العناية المركزة”.ولفت […]

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1000 إصابة جراء أعمال الشغب بينها حالات حرجة أولاً على ايرث نيوز.

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