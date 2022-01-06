الخلية: العثور على أحد ’الأوكار الإرهابية’ المهمة في العمق الصحراوي

2022/01/06 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، العثور على أحد "الأوكار الارهابية" المهمة داخل العمق الصحراوي.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، إنه "بعملية استباقية استندت على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط احد الاوكار الارهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الارهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوي".

وأوضح البيان أنه "ضبط بداخل الوكر (6) عبوات ناسفة و(11) مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية".

واشار البيان الى انه تم "تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي تحت السيطرة".

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