البيئة تنتقد اهمال حكومة البصرة لمشاريع إزالة الألغام

2022/01/06 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن عدد من المشاريع التي قدمتها إلى وزارة التخطيط تهدف لإنقاذ البصرة من الألغام المنتشرة في المحافظة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة ظافر الساعدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وزارته قدمت عدد من المشاريع إلى وزارة التخطيط لغرض البدء برفع الألغام في البصرة ومحافظات أخرى".

وأضاف أن "قيمة تلك المشاريع ستصل إلى حوالي 617 مليار دينار"، مبيناً أن "تلك المشاريع سيكون أمدها عامين وسيكون فيها الأثر الكبير لإزالة هذه الألغام بالجنوب والفرات الأوسط".

وانتقد الساعدي حكومة البصرة المحلية "لإهمال تقديم الدعم لفرق الوزارة بغية ازالة الالغام المنتشرة بالمحافظة"، داعياً إياها "لتقديم الدعم لفرق الجهد الوطني حتى يتم تخليص المحافظة واهلها من خطر تلك المقذوفات".

ولفت مدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة إلى أن "كربلاء والمحافظات المجاورة لإيران كلها تشهد تلوث بسبب حرب الثمانينات".

وشهدت محافظة البصرة منذ ايام ثلاثة انفجارات لألغام ومخلفات حربية في قضائي الزبير والفاو على التوالي اودت بحياة ستة مواطنين وإصابة ثمانية اخرين.

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