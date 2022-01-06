2022/01/06 | 12:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الأميركية مايكل معلوف، الخميس، عن تشديد الحراسة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني.وقال معلوف في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب و74 أميركيا شددت حولهم الاجراءات الامنية بشكل كبير بسبب مرور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد الحراسة على ترامب بمناسبة ذكرى اغتيال المهندس وسليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشديد الحراسة على ترامب بمناسبة ذكرى اغتيال المهندس وسليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).