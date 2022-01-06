مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تُوصي باستخدام جرعة معززة من

2022/01/06 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث توصياتها بشأن لقاح فيروس كورونا "فايزر-بيو إن تك" المعزّز يوم الأربعاء، ليشمل الأطفال الذين يبلغ عمرهم 12 عامًا، بعد خمسة أشهر على الأقل من إنهاء سلسلة اللقاحات الأولية.

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