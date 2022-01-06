2022/01/06 | 12:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، الخميس، فشل الحكومة في انهاء ملف العشوائية في تعيينات الموظفين في القطاع العام، مبينا ان العراق تجاوز الـ 9 اضعاف النسب العالمية لعدد العاملين في القطاع العمومي.وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة مستمرة في التفكير بشكل شعبوي تجاه القطاع الاقتصادي ولا يمكنها تحقيق اي انجاز يذكر سيما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: الحكومة مستمرة في تخبطها الاقتصادي وفشلت بانهاء عشوائية التعيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير: الحكومة مستمرة في تخبطها الاقتصادي وفشلت بانهاء عشوائية التعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).