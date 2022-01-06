2022/01/06 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o1Zdir66YDI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملاكات الرشيد تطفئ الشمعة الـ 13 بمناسبة ذكرى تأسيسها) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملاكات الرشيد تطفئ الشمعة الـ 13 بمناسبة ذكرى تأسيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).