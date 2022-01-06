الديمقراطي الكردستاني: لم نصل لاتفاق مع التيار الصدري

2022/01/06 | 12:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى قيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، توصل حزبه الى اتفاق مع التيار الصدري، فيما بين أن ما حصل هو تفاهمات تخص المصلحة العامة فقط.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكة، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “ما يسرب عن اتفاق ثابت بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي غير صحيح، ولم […]

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