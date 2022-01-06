قرعة صالات آسيا تضع منتخبنا بمواجهة البحرين والإمارات

2022/01/06 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وضعت قرعة تصفيات آسيا لكرة الصالات، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية، بمواجهة كلٍّ من البحرين والأمارات .

اما المجموعة الاولى فقد جمعت كل من منتخبات لبنان والسعودية وفلسطين وعمان.

وستنطلق التصفيات في الأول من شهر نيسان المقبل ويتأهل منتخبان عن كل مجموعة والمنتخب الثالث سيلعب مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى لتحديد المتأهل الخامس لنهائيات آسيا التي ستقام في دولة الكويت شهر تشرين الأول المقبل 2022 .

وسيلتقي منتخبنا للصالات نظيره الاماراتي في الخامس من نيسان المقبل فيما سيلاعب منتخب البحرين في السابع من الشهر ذاته .

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