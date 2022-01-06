بالصور.. السليمانية تحتفي بذكرى قادة النصر

2022/01/06 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقام الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، احتفالا تأبينيا بمناسبة الذكرى الثانية لشهداء النصر في محافظة السليمانية.وحضر الحفل التأبيني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني وعدد من المسؤولين الحزبيين والسياسيين وشخصيات دبلوماسية ورجال دين.انتهى/25د

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