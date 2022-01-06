فرنسا تفرض غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك

2022/01/06 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "لجنة المعلوماتية والحريات" حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، الخميس، أنها فرضت غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك بقيمة 150 مليون يورو (169مليون دولار) وستين مليون يورو على التوالي بسبب ممارساتهما في مجال "ملفات تعريف الارتباط"، وهي أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.

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