من عدوّ لدود إلى . . صديق حميم! [ ورقة أخرى من - هذيك الأيام - ] - سليمان جبران

2022/01/06 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران من عدوّ لدود إلى .



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صديق حميم! [ ورقة أخرى من " هذيك الأيام " ] سليمان جبران: أحد الأصدقاء أتّصل بي مستغربا: هل رحل والدك فعلا إلى الرامة المجاورة، كما ذكرتَ في كلمتك عن أخيك حنّا؟ لماذا لا أعرف ولم أسمع عن هذه الرحلة القديمة الغريبة إلّا منكَ أنتَ ؟! ذكرتَها أنتَ غير مرّة ولم أسمع عنها يوما! نعم.



والدي رحل إلى الرامة المجاورة.



قبل أن ......





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