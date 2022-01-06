قيادي بعزم: متمسكون برئاسة البرلمان وسنشكل الكتلة الأكبر مع الاطار

2022/01/06 | 12:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد القيادي بتحالف العزم اياد الجبوري، الخميس، تمسكه بمنصب رئيس مجلس النواب وعدم التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فيما أشار إلى أنه سيشكل الكتلة الأكبر مع الاطار التنسيقي.وقال الجبوري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “بعض الأطراف تحاول تمزيق التحالف قبل جلسة البرلمان الأولى لغرض السيطرة على المشهد ” مؤكداً أن […]

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