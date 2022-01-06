وكالة فيتش تحذر من انهيار اجتماعي بالعراق جراء تزايد السكان

2022/01/06 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، بأن ثلاث دول عربية بينها العراق ارتفعت فيها البطالة مع استمرار جائحة كورونا التي تفاقمت الأوضاع فيها.

وقالت فيتش؛ إن نقص الفرص الاقتصادية وتزايد عدد السكان يُمثل تحدياً رئيسياً للسياسات وخطراً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة الى ان جائحة كورونا زادت معدلات البطالة المرتفعة في العراق والأردن والمغرب.

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