جلسة الأحد.. احتمالات مفتوحة لكنها قد تكون تداولية

2022/01/06 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر سياسية مطلعة أن جميع الاحتمالات واردة خلال جلسة البرلمان الأولى الأحد المقبل.

وقالت إن الجلسة قد تشهد اختيار رئيس جديد للبرلمان، في حال تمكنت القوى المتصدرة للنتائج من تحقيق أغلبية مريحة بالاتفاق مع الأطراف الأخرى التي تمتلك مقاعد في البرلمان.



لكن رئيس السن الذي سيدير جلسة الأحد رجح ان تقتصر الجلسة على ترديد القسم والتداول في الخطوات اللاحقة.

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