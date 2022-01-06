دعوى قضائية جديدة تلاحق ترامب

2022/01/06 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون، دعوى

قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق،

دونالد ترامب، متهمينه بتأجيج الهجوم

على مبنى الكابيتول، مما أدى إلى

إصابتهم بأضرار جسدية ونفسية

وقال الضباط إن ترامب شجع أنصاره

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