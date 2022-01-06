تراجع أسعار الذهب نحو 0.2%

2022/01/06 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كانون الأول إلى رفع أسرع وتيرة لأسعار الفائدة لكبح التضخم

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1805.98 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1806.40 دولار.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ نيسان 2021 وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.62 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.9% إلى 974.24 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1853.74 دولار للأونصة.

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