بتكوين تتراجع إلى دون 43 ألف دولار وإيثر تعوض بعض خسائرها

2022/01/06 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت العملة المشفرة بتكوين، اليوم الخميس، إلى ما دون 43 ألف دولار لتختبر أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا وتوقعات برفع أسعار الفائدة على نحو أقرب، مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث التعاملات 42700 دولار، بانخفاض 1.7%، بعدما خسرت 5.2% أمس الأربعاء، وإذا نزلت إلى ما دون 42 ألفا، المستوى المتدني الذي سجلته الشهر الماضي، فسيكون ذلك أقل مستوى لها منذ أيلول.

وكانت بتكوين قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في شرين الثاني.

وخسرت إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم، 5.2% أمس الأربعاء ولامست أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول، قبل أن تعود للارتفاع قليلا إلى 3460 دولارا.

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