2022/01/06 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوافقت مفوضية الانتخابات على صرف مستحقات موظفي الاقتراع العام والخاص والاساتذة الجامعيين والمشرفين بحسب وثيقة وصل “النور نيوز” نسخة منه

ظهرت المقالة بالوثيقة..



مفوضية الانتخابات توافق على صرف مستحقات هذه الفئة أولاً على النور نيوز.

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