السفير الايراني يكشف عن جولة خامسة من الحوار بين بلادة والسعودية قريبا في بغداد

2022/01/06 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، اليوم الخميس، عن احتضان بغداد جولة خامسة من جلسات الحوار السعودي الإيراني.وقال مسجدي في حوار متلفز إن “بغداد احتضنت أربع جولات من الحوار السعودي الإيراني وستحتضن الجولة الخامسة قريبا”، مؤكدا أن “هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية”.وأضاف، ان “إيران تنسق المواقف مع …

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