اندلاع حريق كبير في كربلاء

2022/01/06 | 12:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز الدفاع المدني تمكنت من تحجيم الحريق والسيطرة عليه بالكامل.

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