الاستخبارات تضبط وكرا للإرهابيين بداخله مواد متفجرة في الانبار

2022/01/06 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن ضبط وكر للإرهابيين بداخله مواد متفجرة في محافظة الأنبار.وذكرت الخلية في بيان، تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه أن “وكالة الاستخبارات وبعملية استباقية استندت على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت من ضبط احد الأوكار الإرهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الارهابيين بين […]

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