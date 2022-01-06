امانة بغداد تقيم احتفالات كبرى لـ 3 مناسبات

2022/01/06 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن امين بغداد علاء معن، اليوم الخميس، تنظيم احتفالات كبرى في العاصمة بغداد احتفاءً بتأسيس الجيش العراقي في ٦ كانون الثاني وخروج القوات القتالية الاجنبية وقرب انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “هناك خطة جديدة اعدتها امانة بغداد لتطوير العديد من مناطق العاصمة بشكل يفوق ما […]

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