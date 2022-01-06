الاستخبارات تضبط وكر للارهابيين بداخله مواد متفجرة في الانبار

2022/01/06 | 12:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن ضبط وكر للإرهابيين بداخله مواد متفجرة في الأنبار.وذكرت الخلية في بيان، أن “وكالة الاستخبارات وبعملية استباقية استندت على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت من ضبط احد الأوكار الإرهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الارهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة […]

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