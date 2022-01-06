أستراليا تلغي تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول البلاد

2022/01/06 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا يتمكن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رقم 1 في العالم برياضة التنس الأرضي للرجال من الدفاع عن لقبه للعام 2021 بعد إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرة دخوله لبلاد.

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