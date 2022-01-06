تحالف الحلبوسي يقر بتدخل دول عربية وإقليمية بترتيب البيت السني

2022/01/06 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر القيادي في تحالف تقدم احمد المساري، الخميس، بوجود اجتماعات لقيادات تحالفي عزم وتقدم في دول عربية، مبينا ان التحالفين تلقيا نصائح بضرورة الاتحاد لخدمة المشاريع المشتركة.وقال المساري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “قيادات عزم وتقدم تلقيا نصائح من دول عربية واجنبية بضرورة التوحد وهو ما يجري العمل عليه حاليا”.واضاف ان […]

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