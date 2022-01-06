2022/01/06 | 12:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من دخول “المتحور الجديد” اوميكرون الى البلاد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من دخول “المتحور الجديد” اوميكرون الى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).