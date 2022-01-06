المشاريع الرياضية في كربلاء .. توقف في العمل وأخرى تعاني الاندثار

2022/01/06 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – واع- عباس الرحيمي

طالب مدير شباب ورياضة كربلاء وليد تركي، وزارة الشباب والرياضة بتسديد ما بذمتها من المبالغ المالية المخصصة للشركات العاملة في المشاريع الرياضية المتلكئة في كربلاء لغرض إنجازها وتسليمها للجهات المعنية بها، داعياً الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الواقع الذي وصلت إليه المشاريع الرياضية وما تعانيه أغلب مديريات الشباب والرياضة.

وقال تركي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" مديريته حالياً تابعة الى محافظة كربلاء حسب نقل الصلاحيات وهنالك عدة مشاريع متوقفة منذ العام ألفين وأربعة عشر لأسباب عديدة منها المقاولون ،و وزارة الشباب والرياضة، و التخصيصات المالية"، مضيفاً، أن" من بين تلك المشاريع التي تخدم مدينة كربلاء والجانب الرياضي عموماً هو المسبح الأولمبي في المدينة الرياضية الذي وصلت نسبة الإندثار فيه الى ما يقرب من التسعين بالمئة حتى أصبح خربة".

وأوضح تركي أن" مديريته حاولت، جهد الإمكان، أن تعيد الشركة الى العمل واتفقت مع محافظ كربلاء ووزارة الشباب والرياضة في سبيل إعادة العمل الى الشركة التي تعهدت بدورها بمواصلة العمل بعد أخذ جزء من التخصيصات المالية للمشروع".

وأضاف تركي أن" منتدى شباب من فئة (أ) في قضاء الهندية يحتوي على مسابح وقاعات رياضية هو الآخر يعاني من التلكؤ في إنجازه وقد سحب العمل من الشركة ووصل فيه الاندثار الى نسب عالية ومازال العمل متوقفاً فيه منذ أكثر من خمس سنوات، وكذلك منتدى الثقافة والفنون الذي تمَّ سحب العمل من الشركة المنفذة على الرغم من اقتراب إنجاز المشروع".

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