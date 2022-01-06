2022/01/06 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، فيديو للحظة اسقاط الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف قاعدة عين الأسد.وقالت الخلية في خبر مقتضب أرفقته مع الفيديو وتلقته ايرث نيوز إن “فيديو للطائرة المسيرة المجهولة التي تمت معالجتها بعد أن حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار، […]

ظهرت المقالة بالفيديو..



لحظة إسقاط الطائرة المسيرة قرب قاعدة عين الأسد في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

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