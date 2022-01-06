تحركات لتعزيز الخزين المائي وسط تحذيرات من جفاف العراق عام 2040

2022/01/06 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت البلاد ازمة جديدة تضاف الى الازمات التي يعاني منها على المستوى الاقتصادي والخدمي تتمثل بشح المياه وتصحر عدد كبير وواسع من الاراضي الزراعية بالاضافة الى تعرض بعض المحافظات للجفاف، الا ان السيول والامطار الاخيرة مكنت وزارة الموارد المائية من وضع خطة بديلة لمعالجة شح المياه وتعزيز الخزين المائي ودعم الخطة الزراعية […]

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