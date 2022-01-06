2022/01/06 | 12:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XA-4GZHsFkI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في عمارة قيد الانشاء في شارع قبلة الامام الحسين وسط محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في عمارة قيد الانشاء في شارع قبلة الامام الحسين وسط محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).