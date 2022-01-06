بيئة ميسان تؤشر عودة التنوع الاحيائي الى مناطق الاهوار

2022/01/06 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان … اعلنت مديرية بيئة ميسان، اليوم الخميس، عن عودة اعداد كثيرة من الطيور المهاجرة والحيوانات التي هاجرت الاهوار بسبب شح المياه وجفاف مساحات شاسعة من الاهوار والتي أدت الى قلة التنوع الاحيائي فيها.وقال مدير مديرية بيئة ميسان باسم محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الفرق الجوالة في شعبة الاهوار ومن خلال تواجد ميداني […]

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