الاطار التنسيقي: لم نتلقَ ايَّ رسالة من التيار الصدري بخصوص المالكي

2022/01/06 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في الاطار التنسيقي، سعد السعدي، اليوم الخميس، حقيقة تلقي قوى الاطار رسالة من التيار الصدري تؤكد على عدم مشاركة التيار في اي حكومة تضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال السعدي، لوكالة “ايرث نيوز” ان “الانباء التي تحدثت عن تلقي الاطار التنسيقي رسالة من التيار الصدري تؤكد على عدم مشاركة […]

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