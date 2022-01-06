الصين.. رفضوا دخولها دون اختبار كورونا فاجهضت جنينها!

2022/01/06 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الصينية، أنها عاقبت مسؤولين بعد انتشار مقطع فيديو لامرأة حامل في الشهر الثامن أجهضت في مدينة شيان المغلقة، بعدما رفضت المستشفى هناك دخولها دون اختبار فيروس كورونا.ونشرت ابنة أخت المرأة المجهضة في 1 كانون الثاني الجاري، الحادث المؤلم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن صورا ومقاطع فيديو لامرأة تجلس على كرسي بلاستيكي […]

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