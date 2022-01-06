2022/01/06 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة اثناء مرور رتل للتحالف الدولي في محافظة بابل.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز إن “عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور رتل للتحالف الدولي في بابل”.وأضاف أن “الانفجار لم يسفر عن أي اصابات تذكر”.يشار إلى انه منذ ليلة امس ولغاية الان، انفجرت عبوتين […]

ظهرت المقالة الثالث خلال ساعات..



انفجار عبوة ناسفة اثناء مرور رتل للتحالف الدولي في بابل أولاً على ايرث نيوز.

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